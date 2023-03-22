Россия должна применить тактическое ядерное оружие по Польше в случае её вступления в конфликт. Так считают 72 процента участников опроса, проведённого на сайте агентства EADaily.
При этом с этим тезисом выразили несогласие 21 процент респондентов, а 7 процентов затруднились ответить. Отмечается, что всего проголосовали более 8 тысяч человек.
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