EADaily: в случае вступления Польши в конфликт Россия должна применить тактическое ядерное оружие

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия должна применить тактическое ядерное оружие по Польше в случае её вступления в конфликт. Так считают 72 процента участников опроса, проведённого на сайте агентства EADaily.

При этом с этим тезисом выразили несогласие 21 процент респондентов, а 7 процентов затруднились ответить. Отмечается, что всего проголосовали более 8 тысяч человек.