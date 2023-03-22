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В Сети появились кадры уничтожения подводного дрона ВСУ в Севастополе из стрелкового оружия

0:41
Силовые структуры

В Сети появились кадры уничтожения одного из трёх подводных беспилотников-камикадзе, которые атаковали Севастополь сегодня ночью. Видео публикует Telegram-канал "Военный осведомитель".

Ранее военкоры опубликовали кадры отражения атаки дронов вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь сегодня утром.

Напомним, отличились при этом девушки-военнослужащие, уничтожившие вражеские беспилотники. Они представлены к награде.

Сегодня дроны-камикадзе ВСУ попытались проникнуть в бухту, однако моряки Черноморского флота открыли по ним огонь из стрелкового оружия, один беспилотник сбила ПВО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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