В Сети появились кадры уничтожения подводного дрона ВСУ в Севастополе из стрелкового оружия

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры уничтожения одного из трёх подводных беспилотников-камикадзе, которые атаковали Севастополь сегодня ночью. Видео публикует Telegram-канал "Военный осведомитель".

Ранее военкоры опубликовали кадры отражения атаки дронов вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь сегодня утром.

Напомним, отличились при этом девушки-военнослужащие, уничтожившие вражеские беспилотники. Они представлены к награде.

Сегодня дроны-камикадзе ВСУ попытались проникнуть в бухту, однако моряки Черноморского флота открыли по ним огонь из стрелкового оружия, один беспилотник сбила ПВО.