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ТАСС: группировка "Юг" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Силовые структуры

На Донецком направлении российские артиллеристы совершили успешную операцию по уничтожению склада боеприпасов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

ТАСС: группировка "Юг" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

По его словам, склад ВСУ базировался в районе населённого пункта Марьинка.

"Под Марьинкой, в районе населённого пункта Победа, артиллеристами мотострелкового соединения уничтожен склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины", — сообщил Бигма ТАСС.

Кроме того, на авдеевском направлении уничтожены три взводных опорных пункта украинских националистов расчётами "Гиацинта-Б".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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