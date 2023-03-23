ТАСС: группировка "Юг" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские артиллеристы совершили успешную операцию по уничтожению склада боеприпасов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

По его словам, склад ВСУ базировался в районе населённого пункта Марьинка.

"Под Марьинкой, в районе населённого пункта Победа, артиллеристами мотострелкового соединения уничтожен склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины", — сообщил Бигма ТАСС.

Кроме того, на авдеевском направлении уничтожены три взводных опорных пункта украинских националистов расчётами "Гиацинта-Б".