На Донецком направлении российские артиллеристы совершили успешную операцию по уничтожению склада боеприпасов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
По его словам, склад ВСУ базировался в районе населённого пункта Марьинка.
"Под Марьинкой, в районе населённого пункта Победа, артиллеристами мотострелкового соединения уничтожен склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины", — сообщил Бигма ТАСС.
Кроме того, на авдеевском направлении уничтожены три взводных опорных пункта украинских националистов расчётами "Гиацинта-Б".
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.