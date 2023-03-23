Военнослужащий Евгений Иванников, находившийся в плену под Белогоровкой в ЛНР, сообщил журналистам о том, что из-за нехватки бойцов в украинских подразделениях командование вынуждено отправлять на передовые позиции даже людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что такие действия ставят под угрозу не только жизнь и здоровье таких солдат, но и успех военных операций в целом.
"Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были. То есть даже людям с серьёзными болезнями говорили, что здоровы", — рассказал Иванников корреспондентам РИА Новости.
Он пояснил, что его подразделение, которое до этого находилось в тылу, было расформировано из-за недостатка персонала и переброшено на передовую линию.
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