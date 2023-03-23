РИА Новости: пленный ВСУ Иванников заявил об отправке Киевом на передовую военных с инвалидностью

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий Евгений Иванников, находившийся в плену под Белогоровкой в ЛНР, сообщил журналистам о том, что из-за нехватки бойцов в украинских подразделениях командование вынуждено отправлять на передовые позиции даже людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что такие действия ставят под угрозу не только жизнь и здоровье таких солдат, но и успех военных операций в целом.

"Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были. То есть даже людям с серьёзными болезнями говорили, что здоровы", — рассказал Иванников корреспондентам РИА Новости.

Он пояснил, что его подразделение, которое до этого находилось в тылу, было расформировано из-за недостатка персонала и переброшено на передовую линию.