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РИА Новости: пленный ВСУ Иванников заявил об отправке Киевом на передовую военных с инвалидностью

0:50
Силовые структуры

Военнослужащий Евгений Иванников, находившийся в плену под Белогоровкой в ЛНР, сообщил журналистам о том, что из-за нехватки бойцов в украинских подразделениях командование вынуждено отправлять на передовые позиции даже людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что такие действия ставят под угрозу не только жизнь и здоровье таких солдат, но и успех военных операций в целом.

РИА Новости: пленный ВСУ Иванников заявил об отправке Киевом на передовую военных с инвалидностью

"Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были. То есть даже людям с серьёзными болезнями говорили, что здоровы", — рассказал Иванников корреспондентам РИА Новости.

Он пояснил, что его подразделение, которое до этого находилось в тылу, было расформировано из-за недостатка персонала и переброшено на передовую линию.  

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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