Пленный ВСУ заявил, что солдат бросали в горячие точки за отказ идти на штурм позиций ВС РФ

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащих ВСУ, отказывающихся идти на штурм, отправляют на самые опасные участки фронта. Об этом заявил боец Евгений Иванников, который был взят в плен в ЛНР и ранее служил в 54-й бригаде украинской армии.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что вместе с товарищами получил приказ штурмовать лесной участок. Однако для этого они не имели в достаточном количестве средства и личный состав. Военные отказались выполнять задачу и обратились к другим солдатам, которые поддержали их.

После этого пленного с товарищами отправили удерживать позиции под Белогоровкой до окончания разбирательства. Командование обещало провести эвакуацию на следующий день, однако оно не сдержало своё слово.

"Ни утром, ни на следующее утро, ни ещё через сутки никто нас не забирал. Сутки прошли тихо, потом начались обстрелы. Начались потери, раненые. Старшие группы постоянно вызывали командование, просили эвакуацию, но ответ один и тот же был: "Ждите, скоро заберём", — сообщил Иванников.

Боец добавил, что их на позиции осталось мало из-за обстрелов. Военнопленный допустил, что солдат отправили на данный участок в наказание за отказ идти на штурм ВС РФ.