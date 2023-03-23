Кирби назвал "идиотом" российского пилота, столкнувшегося с дроном США MQ-9 Reaper

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отреагировал на награждение пилота Су-27, благодаря действиям которого удалось перехватить американский дрон MQ-9 Reaper над акваторией Чёрного моря.

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение. Это глупо. Это обидно", — заявил представитель Белого дома во время брифинга.

По его словам, на флоте военных учат любой ценой избегать столкновений. Какая бы это ни была техника.

Российский пилот преднамеренно подверг как себя, так и имущество США значительному риску, добавил Кирби. Самого пилота он назвал "просто идиотом".