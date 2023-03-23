Медведев: турецкий беспилотник Bayraktar нельзя назвать фантастическим

Экс-руководитель России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал иностранные БПЛА. По словам политика, не стоит считать эти аппараты идеальными.

Чиновник призвал не преувеличивать значимость беспилотников. Также бывший президент оценил турецкий БПЛА Bayraktar.

"Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно", — отметил Медведев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале.

Политик добавил, что боевые действия пока невозможны без людей.

Ранее журналисты "Русской Весны" сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили в Харьковской области дрон Bayraktar ВСУ.