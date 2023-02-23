В Харьковской области сбит дрон "Байрактар" ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры с места падения крупного беспилотника. Видео сняты в Харьковской области. Утверждается, что дрон сбила система ПВО. Событие произошло рядом с границей России. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с "МК" сообщил, что размер, форма и габариты балок объекта говорят о том, что сбит турецкий разведывательно-ударный дрон Bayraktar TB2. Эти БПЛА находятся на вооружении ВСУ.

Напоминаем, данные дроны в начале СВО активно применялись украинскими войсками. Далее часть из них "приземлила" противовоздушная оборона ВС РФ.

"МК" не исключает, что "Байрактар" был сбит по ошибке расчётами ПВО Украины.