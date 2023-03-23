Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что РФ в 2023 году планирует произвести полторы тысячи танков.
Видео с речью политика опубликовано в его Telegram-канале. Чиновник призвал журналистов посчитать, сколько танков Запад поставит Украине в лучшем случае.
"Вот вам и ответ", — заключил Медведев.
Ранее он предупредил, что военная помощь Киеву приближает мир к ядерному столкновению. Запад и Украина недооценили решимость РФ и её руководителя Владимира Путина, добавил зампред СБ.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.