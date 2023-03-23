Поведение официального Вашингтона в ходе украинского конфликта — это "полное безумие", заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.
По его словам, власти США считают, что имеют право решать, требуется ли прекращение огня на Украине. Он осудил американского президента Джо Байдена и дипломатов Белого дома за игнорирование мирного плана КНР по украинскому вопросу.
"Наш ответ должен был прозвучать так: "Мы принимаем это к сведению, планируем изучить", — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник считает, что власти Китая заинтересованы в снижении мировой напряжённости. Он призвал Байдена серьёзно задуматься о способах завершения украинского конфликта, ведь Киев сталкивается с неудачами на линии соприкосновения.
Ранее военный аналитик из Гонконга в интервью Asia Times сообщил, что Вашингтону придётся пойти на "унизительное" прекращение огня на Украине.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.