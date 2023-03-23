Полковник Макгрегор осудил руководство США за отказ от прекращения огня на Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поведение официального Вашингтона в ходе украинского конфликта — это "полное безумие", заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

По его словам, власти США считают, что имеют право решать, требуется ли прекращение огня на Украине. Он осудил американского президента Джо Байдена и дипломатов Белого дома за игнорирование мирного плана КНР по украинскому вопросу.

"Наш ответ должен был прозвучать так: "Мы принимаем это к сведению, планируем изучить", — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник считает, что власти Китая заинтересованы в снижении мировой напряжённости. Он призвал Байдена серьёзно задуматься о способах завершения украинского конфликта, ведь Киев сталкивается с неудачами на линии соприкосновения.

Ранее военный аналитик из Гонконга в интервью Asia Times сообщил, что Вашингтону придётся пойти на "унизительное" прекращение огня на Украине.