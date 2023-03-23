Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об усилении охраны местной железной дороги.
Как отметил чиновник, это необходимо для защиты от диверсий и террористических актов. Власти составят список с уязвимыми участками дороги, добавил глава региона.
По информации tagilcity.ru, Куйвашев сказал, что места, для которых необходима дополнительная охрана, специалисты определят до седьмого июля этого года.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.