Власти Свердловской области усилят охрану железной дороги для защиты от терактов и диверсий

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об усилении охраны местной железной дороги.

Как отметил чиновник, это необходимо для защиты от диверсий и террористических актов. Власти составят список с уязвимыми участками дороги, добавил глава региона.

По информации tagilcity.ru, Куйвашев сказал, что места, для которых необходима дополнительная охрана, специалисты определят до седьмого июля этого года.