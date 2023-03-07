Полковник Хатылёв: для защиты от украинских диверсантов нужны отряды теробороны

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для того, чтобы препятствовать проникновению на территорию РФ украинских диверсионных групп, России необходимо подготовить нужную материально-техническую базу и средства наблюдения, а также создать антидиверсионные группы и отряды. Такого мнения придерживается бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Сергей Хатылёв.

Начать нужно с выделения дополнительных средств на охранно-наблюдательные мероприятия, и усиления работы патрульно-постовой службы.

Также к охране приграничных зон нужно привлечь местное население, уверен эксперт.

"Если говорить о Брянской области, о тех деревнях, куда заходил тот украинский отряд, то там есть простые мужики, которые занимаются охотой, у них на руках уже есть оружие. Они хорошо знают местность, поэтому их можно попросить, как-то собрать. Это именно та сила, которая может организовать сопротивление", — сказал Хатылёв в беседе с "Силовым блоком".

Военный предупредил, что проникших на территорию Брянской области нельзя назвать диверсантами в чистом виде, потому что они, судя по их действиям, и не собирались проводить диверсию. Противостоять таким несложно, в отличие от настоящих подготовленных ДРГ, добавил Хатылёв.