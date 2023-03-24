Бойцами российских подразделений на Купянском направлении были обнаружены и ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, сообщили в пресс-центре группировки "Запад".
"На Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад", — пояснил офицер Евгений Половодов агентству РИА Новости.
Он добавил, что артиллеристы ВС РФ смогли сорвать ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения и уничтожили склад неприятеля с боеприпасами.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.