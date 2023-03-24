Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе: военные ведут профилактическую работу

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на сообщения горожан, которые пожаловались на громкие звуки в городе.

Он призвал жителей не беспокоиться. По его словам, Вооружённые силы России реализуют профилактические мероприятия.

"Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)", — уточнил Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор назвал обстановку в Севастополе спокойной.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что девушки-военнослужащие сбили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), проникших 22 марта на территорию Крымского полуострова и Севастополя. Он порекомендовал вручить им государственные награды и денежные премии.