Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на сообщения горожан, которые пожаловались на громкие звуки в городе.
Он призвал жителей не беспокоиться. По его словам, Вооружённые силы России реализуют профилактические мероприятия.
"Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО)", — уточнил Развожаев в своём Telegram-канале.
Губернатор назвал обстановку в Севастополе спокойной.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что девушки-военнослужащие сбили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), проникших 22 марта на территорию Крымского полуострова и Севастополя. Он порекомендовал вручить им государственные награды и денежные премии.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.