Два из трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые проникли на территорию Крымского полуострова и Севастополя, были уничтожены девушками-военнослужащими, следует из заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.
По его словам, дроны ВСУ пытались поразить цели в России 22 марта с 04:00 до 05:56 по московскому времени.
"Все три аппарата уничтожены", — уточнил министр на заседании коллегии оборонного ведомства.
Он добавил, что старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко ликвидировали два из трёх беспилотников. Шойгу призвал вручить девушкам госнаграды, а также предоставить им денежную премию за успешное отражение нападения БПЛА.
Утром 22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот России отбил атаку дронов ВСУ на город. Он подчеркнул: военные корабли РФ и личный состав не пострадали.
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