Шойгу: два из трёх дронов ВСУ, атаковавших Севастополь, уничтожили девушки-военнослужащие

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два из трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые проникли на территорию Крымского полуострова и Севастополя, были уничтожены девушками-военнослужащими, следует из заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По его словам, дроны ВСУ пытались поразить цели в России 22 марта с 04:00 до 05:56 по московскому времени.

"Все три аппарата уничтожены", — уточнил министр на заседании коллегии оборонного ведомства.

Он добавил, что старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко ликвидировали два из трёх беспилотников. Шойгу призвал вручить девушкам госнаграды, а также предоставить им денежную премию за успешное отражение нападения БПЛА.

Утром 22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот России отбил атаку дронов ВСУ на город. Он подчеркнул: военные корабли РФ и личный состав не пострадали.