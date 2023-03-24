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Подполковник Марочко: ВСУ стали активнее использовать авиацию на Купянском направлении

0:59
Силовые структуры

Украинские боевики стали чаще применять военную авиацию на Купянском направлении, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

Подполковник Марочко: ВСУ стали активнее использовать авиацию на Купянском направлении

По его словам, рост боевых вылетов группировки украинских ВВС зафиксировали наблюдательные посты противовоздушной обороны российской армии.

"За последнее время отмечается увеличение численности пролётов", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что украинская авиация регулярно приближается к российским позициям в районе Купянска. Как пояснил подполковник, боевики ВСУ пользуются самолётами Су-24, МиГ-29 и Су-27.

Ранее Марочко сообщил, что военные ВСУ оборудуют новые позиции и расставляют мины неподалёку от населённого пункта Голубовка под Харьковом на Купянском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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