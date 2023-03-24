Украинские боевики стали чаще применять военную авиацию на Купянском направлении, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, рост боевых вылетов группировки украинских ВВС зафиксировали наблюдательные посты противовоздушной обороны российской армии.
"За последнее время отмечается увеличение численности пролётов", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что украинская авиация регулярно приближается к российским позициям в районе Купянска. Как пояснил подполковник, боевики ВСУ пользуются самолётами Су-24, МиГ-29 и Су-27.
Ранее Марочко сообщил, что военные ВСУ оборудуют новые позиции и расставляют мины неподалёку от населённого пункта Голубовка под Харьковом на Купянском направлении.
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