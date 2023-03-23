Украинские боевики создают новые позиции и устанавливают мины на Купянском направлении спецоперации, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) минируют местность вдоль реки Оскол рядом с населённым пунктом Голубовка под Харьковом. Как пояснил подполковник, мины появляются даже в тех районах, где раньше могли свободно перемещаться мирные жители. Он уточнил, что получил эту информацию от российских разведчиков.
"Выявлено возведение новых фортификационных сооружений и рытьё траншей", — добавил Марочко в беседе с корреспондентом ТАСС.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что киевский режим отказался спасать украинских военнослужащих, получивших ранения во время неудачной атаки на Купянском направлении.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.