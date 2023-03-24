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Сладков: ВСУ готовы сдать Артёмовск ради весеннего наступления на Крым

1:30
Силовые структуры

Украина готовит мощное контрнаступление, которое "шокирует" весь мир. Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс. Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал слова ветерана американской армии и отметил, что украинские войска готовы сдать Артёмовск ради весенней наступательной компании на Крым.

Сладков: ВСУ готовы сдать Артёмовск ради весеннего наступления на Крым

"По моему убеждению времени у ВСУ — две недели. Закончится наш самый засушливый по боеприпасам месяц март, ВПК начнёт давать ожидаемый результат, и наступательный потенциал Украины будет компенсирован нашими оборонительными возможностями", — указал он.

Сладков объяснил, что так называемая снарядная диета — не полное отсутствие боеприпасов, а лимит на применение. Многие артиллеристы, вспоминая начало спецоперации, возмущённо говорят: "Бывало и по пятьсот снарядов в день орудие выпускало". Однако сейчас фактор ведения боевых действий изменился, подчеркнул военкор.

"Нынче наши артиллеристы стреляют гораздо точнее. Другое дело, при активном наступлении противника (или нашем наступлении) гигантский огневой налёт всегда сыграет свою роль. Стволов у нас достаточно. Мы же работаем на позициях, видим. В нынешней весенней ситуации время работает на нас. А там посмотрим", — заключил Сладков в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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