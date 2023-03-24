Командование ВСУ планировало начать контрнаступление, в котором основной удар противника должен быть нанесёт на Ореховском участке Пологовского района Запорожской области. Украинские войска создали в городе ударную группировку численностью до усиленной батальонно-тактической группы. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Рыбарь".
По данным военкоров, командование 58-й общевойсковой армии ВС РФ приняло решение нанести массированное огневое поражения по вскрытым позициям и складам ВСУ.
"Наступление было сорвано, даже не начавшись", — указали корреспонденты.
В регионе были поражены объекты, которые противник использовал для размещения личного состава. Всего ликвидировано более 20 целей. Также из строя выведены склады, где хранились боеприпасы, артиллерийские снаряды и ПТУРы.
"Оценочно, потери противника достигают полутысячи человек убитыми и ранеными. В городе был отключен интернет, чтобы не допустить утечек информации. Раненых вывозят через Зализничное в сторону Гуляйполя", — заключили военкоры.
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