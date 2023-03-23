США стоит убедить Украину согласиться на присоединение ряда областей к РФ в обмен на денежную компенсацию.
Об этом заявил экс-советник по оборонной политике Пентагона и член сената США Марио Лойола.
"США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — в издании The Atlantic пишет американский военный чиновник.
По его словам, этот исход даже более выгоден киевской власти, поскольку более однородная Украина была бы "более политически стабильной и имела бы большие шансы на вступление в ЕС и, может даже в НАТО".
Если Киев не согласится так пойти на перемирие, то конфликт завершится односторонним прекращением огня ВС РФ, подкрепленным угрозой применения ядерных ракет при продолжении боевых действий в СВО, подчеркнул Лойола.
Он отметил, что при этом сценарии Москва ещё сильнее сблизится с Пекином, что окончательное уронит авторитет и гегемонию Штатов.
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