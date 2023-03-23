В США предложили Украине продать несколько территорий России

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США стоит убедить Украину согласиться на присоединение ряда областей к РФ в обмен на денежную компенсацию.

Об этом заявил экс-советник по оборонной политике Пентагона и член сената США Марио Лойола.

"США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — в издании The Atlantic пишет американский военный чиновник.

По его словам, этот исход даже более выгоден киевской власти, поскольку более однородная Украина была бы "более политически стабильной и имела бы большие шансы на вступление в ЕС и, может даже в НАТО".

Если Киев не согласится так пойти на перемирие, то конфликт завершится односторонним прекращением огня ВС РФ, подкрепленным угрозой применения ядерных ракет при продолжении боевых действий в СВО, подчеркнул Лойола.

Он отметил, что при этом сценарии Москва ещё сильнее сблизится с Пекином, что окончательное уронит авторитет и гегемонию Штатов.