Военкор: Киев пытается отвлечь внимание от главного удара, создавая миф о наступлении ВСУ на Белгород

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Массовая дезинформация, которую сейчас активно забрасывают жителям приграничных регионов, в частности в Белгородскую область, является одним из косвенных признаков подготовки наступления вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет военный журналист "Старше Эдды" в своём Telegram-канале.

Он отметил, что панические настроения тиражируются посредством сарафанного радио. Якобы кто-то видел "5000 негров и 300 "Абрамсов", которые точно пойдут на Белгород". Таким образом Киев пробует отвлечь внимание от направления главного удара ВСУ, считает репортёр.

Военкор добавил, что российскую армию пытаются раздёргать, создавая миф о штурме Белгорода силами ВСУ. Одновременно с этим сосредотачиваются крупные резервы в Днепропетровске и Павлограде.

Автор канала призвал жителей Белгородчины не передавать эти слухи, заверив, что крупных подразделений украинских войск, в том числе негров с арабами, рядом нет.

На демонстративный удар в сторону Белгорода Киев решиться может, однако там далеко не так глупы, чтобы наступать основными силами на данном театре военных действий, заключил журналист.