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Советник Залужного: Украина готовит мощное контрнаступление, которое удивит весь мир

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Силовые структуры

Контрнаступление, которое готовит Украина, будет мощным и удивит весь мир. Об этом заявил ветеран боевых действий армии США Дэн Райс, назначенный в прошлом году специальным советником главкома ВСУ Валерия Залужного.

Советник Залужного: Украина готовит мощное контрнаступление, которое удивит весь мир

По его словам, "правильное время" для наступления придёт весной, а Киев будет иметь гораздо более сильную армию и намного лучшее обеспечение, чем год назад. Тогда ВСУ должны будут перейти в наступление, чтобы отбить позиции.

"И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", — заключил Райс в интервью NB.

Ранее украинский военный эксперт Роман Свитан допустил вероятность контрнаступления Киева на Донецк.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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