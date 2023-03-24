Контрнаступление, которое готовит Украина, будет мощным и удивит весь мир. Об этом заявил ветеран боевых действий армии США Дэн Райс, назначенный в прошлом году специальным советником главкома ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, "правильное время" для наступления придёт весной, а Киев будет иметь гораздо более сильную армию и намного лучшее обеспечение, чем год назад. Тогда ВСУ должны будут перейти в наступление, чтобы отбить позиции.
"И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", — заключил Райс в интервью NB.
Ранее украинский военный эксперт Роман Свитан допустил вероятность контрнаступления Киева на Донецк.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.