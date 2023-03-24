Советник Залужного: Украина готовит мощное контрнаступление, которое удивит весь мир

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление, которое готовит Украина, будет мощным и удивит весь мир. Об этом заявил ветеран боевых действий армии США Дэн Райс, назначенный в прошлом году специальным советником главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, "правильное время" для наступления придёт весной, а Киев будет иметь гораздо более сильную армию и намного лучшее обеспечение, чем год назад. Тогда ВСУ должны будут перейти в наступление, чтобы отбить позиции.

"И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", — заключил Райс в интервью NB.

Ранее украинский военный эксперт Роман Свитан допустил вероятность контрнаступления Киева на Донецк.