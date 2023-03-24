Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.
В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Понимая безнадёжность своей ситуации под данным городом, солдаты ВС Украины пытаются сбежать из населённого пункта. Нашим военным удалось перехватить машину с военными киевской армии, при этом были обнаружены случаи мародёрства боевиков.
"Отступающих боевиков догнали, провели обыск и были поражены. Они собирали деньги у местных жителей под Бахмутом и записывали все доходы в отчёт, который, по всей видимости, отправляли наверх или делили между собой", — поделились российские военнослужащие с военкорами "Русской Весны".
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