РВ: бойцы ВС РФ перехватили военных ВСУ, пытавшихся бежать из Артёмовска

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.

В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Понимая безнадёжность своей ситуации под данным городом, солдаты ВС Украины пытаются сбежать из населённого пункта. Нашим военным удалось перехватить машину с военными киевской армии, при этом были обнаружены случаи мародёрства боевиков.

"Отступающих боевиков догнали, провели обыск и были поражены. Они собирали деньги у местных жителей под Бахмутом и записывали все доходы в отчёт, который, по всей видимости, отправляли наверх или делили между собой", — поделились российские военнослужащие с военкорами "Русской Весны".