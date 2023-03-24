По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российские войска в Артёмовске (Бахмуте) взяли временную паузу перед предстоящими сражениями. Он отметил, что город достаточно большой, поэтому важно осмотреться и закрепиться в освобождённых кварталах.
"Нужно осмотреться, закрепиться в освобождённых кварталах. Прибраться надо, чтобы эпидемий не было. Украинские боевики не забирают тела своих", — сказал он "Известиям".
В то же время российские артиллерия и снайперы продолжают работать. Если украинская армия попытается деблокировать гарнизон, ВС РФ будут отражать атаки и наносить удары по позициям противника. Дандыкин считает, что взятая пауза не продлится долго, и скоро ожидается освобождение города.
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