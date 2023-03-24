Капитан Дандыкин заявил о небольшой паузе войск ВС РФ перед решающим штурмом Артёмовска

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российские войска в Артёмовске (Бахмуте) взяли временную паузу перед предстоящими сражениями. Он отметил, что город достаточно большой, поэтому важно осмотреться и закрепиться в освобождённых кварталах.

"Нужно осмотреться, закрепиться в освобождённых кварталах. Прибраться надо, чтобы эпидемий не было. Украинские боевики не забирают тела своих", — сказал он "Известиям".

В то же время российские артиллерия и снайперы продолжают работать. Если украинская армия попытается деблокировать гарнизон, ВС РФ будут отражать атаки и наносить удары по позициям противника. Дандыкин считает, что взятая пауза не продлится долго, и скоро ожидается освобождение города.