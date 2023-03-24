Украинские военные активизируются, в десятки раз возросло количество выпускаемых ими в сутки снарядов. Об этом рассказал командир бригады "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.
Он отметил, что связано это с боевыми действиями: ВСУ бьют, если есть чем бить.
Кроме того, по словам комбата, активизировались и атаки с беспилотников. А техника сбросов малых взрывных устройств промышленного или кустарного изготовления вышла в последнее время на новый уровень.
"Сейчас они атакуют группами из нескольких беспилотников, где одни выполняют отвлекающую функцию для наших контрдроновых ружей, а другие пытаются прорваться и нанести удар. Не сказать, что это приводит к повышенным потерям, но хлопот добавляет", — объяснил офицер в своём Telegram-канале.
Он добавил, что это не те пресловутые "рои", в которых беспилотники связаны нейросетью, однако возможность действовать группой операторов прямо с линии соприкосновения обусловлена, в первую очередь, низкими огневыми усилиями российских военных. Вот ВСУ и наглеют, заключил Ходаковский.
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