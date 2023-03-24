Ходаковский: техника атак ВСУ с беспилотников вышла на новый уровень — наглеют

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные активизируются, в десятки раз возросло количество выпускаемых ими в сутки снарядов. Об этом рассказал командир бригады "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Он отметил, что связано это с боевыми действиями: ВСУ бьют, если есть чем бить.

Кроме того, по словам комбата, активизировались и атаки с беспилотников. А техника сбросов малых взрывных устройств промышленного или кустарного изготовления вышла в последнее время на новый уровень.

"Сейчас они атакуют группами из нескольких беспилотников, где одни выполняют отвлекающую функцию для наших контрдроновых ружей, а другие пытаются прорваться и нанести удар. Не сказать, что это приводит к повышенным потерям, но хлопот добавляет", — объяснил офицер в своём Telegram-канале.

Он добавил, что это не те пресловутые "рои", в которых беспилотники связаны нейросетью, однако возможность действовать группой операторов прямо с линии соприкосновения обусловлена, в первую очередь, низкими огневыми усилиями российских военных. Вот ВСУ и наглеют, заключил Ходаковский.