У Авдеевки на фронте работает разведка "Волков". Они круглые сутки уничтожают боевиков ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Это уже непосредственно работа разведки "Волков" в районе Авдеевки. И она показывает, насколько вчерашние курсанты усвоили нашу подготовку и как успешно её применяют", — комментирует доброволец и военкор Олег Блохин.
Он пожелал российским бойцам воинской удачи и только положительного результата.
Также отмечается, что Авдеевка — это серьёзный укреп, который не позволяет Донбассу мирно жить. Задача российской армии — уничтожить националистов, заставить их ошибаться, отходить. ВС РФ раздергивают противника, подытожило издание.
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