:Русская Весна": разведка "Волков" у Авдеевки уничтожает боевиков ВСУ

У Авдеевки на фронте работает разведка "Волков". Они круглые сутки уничтожают боевиков ВСУ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Это уже непосредственно работа разведки "Волков" в районе Авдеевки. И она показывает, насколько вчерашние курсанты усвоили нашу подготовку и как успешно её применяют", — комментирует доброволец и военкор Олег Блохин.

Он пожелал российским бойцам воинской удачи и только положительного результата.

Также отмечается, что Авдеевка — это серьёзный укреп, который не позволяет Донбассу мирно жить. Задача российской армии — уничтожить националистов, заставить их ошибаться, отходить. ВС РФ раздергивают противника, подытожило издание.