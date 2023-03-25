РВ: Чеченские террористы воюют на стороне ВСУ в Артёмовске

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чеченские террористы воюют за преступную киевскую власть в Артёмовске.

На видеокадрах, снятых в середине марта, видно, как боевики вооружённых формирований прячутся в квартирах мирного населения Украины и уже оттуда ведут огонь.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Напомним, что в 2022 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил награду в 1 миллион долларов тому, кто укажет местоположение боевиков из чеченских "батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура".

Ранее аналитики заявляли, что Украина может пойти по пути чеченских террористов и показательно захватить город РФ в тылу.