Чеченские террористы воюют за преступную киевскую власть в Артёмовске.
На видеокадрах, снятых в середине марта, видно, как боевики вооружённых формирований прячутся в квартирах мирного населения Украины и уже оттуда ведут огонь.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Напомним, что в 2022 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил награду в 1 миллион долларов тому, кто укажет местоположение боевиков из чеченских "батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура".
Ранее аналитики заявляли, что Украина может пойти по пути чеченских террористов и показательно захватить город РФ в тылу.
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