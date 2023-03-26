Киевский режим намеренно мобилизует русскоговорящих граждан Украины и отправляет их на самое тяжёлые участки боёв, сообщили российские военные под Марьинкой.
Русскоговорящих новобранцев ВСУ бросают на самые "горячие" участки фронта в ДНР. Мобилизуют новых боевиков в нескольких областях Незалежной:
"Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование", — рассказали российские бойцы РИА Новости.
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