РИА Новости: Киев специально бросает на убой мобилизованных из русскоязычных областей Украины

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим намеренно мобилизует русскоговорящих граждан Украины и отправляет их на самое тяжёлые участки боёв, сообщили российские военные под Марьинкой.

Русскоговорящих новобранцев ВСУ бросают на самые "горячие" участки фронта в ДНР. Мобилизуют новых боевиков в нескольких областях Незалежной:

Одесской,

Харьковской,

Херсонской,

Днепропетровской,

подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

"Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование", — рассказали российские бойцы РИА Новости.