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РИА Новости: Киев специально бросает на убой мобилизованных из русскоязычных областей Украины

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Силовые структуры

Киевский режим намеренно мобилизует русскоговорящих граждан Украины и отправляет их на самое тяжёлые участки боёв, сообщили российские военные под Марьинкой.

РИА Новости: Киев специально бросает на убой мобилизованных из русскоязычных областей Украины

Русскоговорящих новобранцев ВСУ бросают на самые "горячие" участки фронта в ДНР. Мобилизуют новых боевиков в нескольких областях Незалежной:

  • Одесской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

"Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование", — рассказали российские бойцы РИА Новости.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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