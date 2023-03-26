Киев планировал реализовать наступление на Сватово 25-26 марта, следует из заявления военного эксперта из Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.
По его словам, несколько дней назад командование Украины выстроило колонны ВСУ неподалёку от Нижней Журавки, Богуславки, Подлимана и Боровой. Специалист добавил, что эти населённые пункты расположены рядом с Оскольским водохранилищем.
"Как они сообщали, позиционировали, что на этих выходных Сватово уже будет в их руках", — рассказал Киселёв в беседе с ТАСС.
Эксперт отметил, что у киевского режима ничего не получилось, ведь украинские колонны "растворились". Офицеры, которые должны были осуществить наступательную операцию, уехали в Харьковскую область, уточнил специалист.
Киселёв подчеркнул: такое поведение ВСУ может быть связано с тем, что Киев ждёт наступления российской армии на других направлениях.
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