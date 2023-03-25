В районе Макеевки на участке Сватово — Кременная продолжаются ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. В настоящее время наши штурмовые подразделения успешно продвигаются в этом направлении, захватывая стратегически важный населённый пункт и контролируя пути снабжения украинской обороны.
Российские войска вклинились в оборону противника на участке реки Жеребец. На данный момент бронетехника и артиллерия ВС РФ обстреливают боевиков в глубине застройки.
Появились кадры работы соединения Сухопутных войск ВС РФ 120-й гвардейской бригады. Военные из этого подразделения успешно атаковали мостовую переправу через Жеребец, которая использовалась для снабжения боевиков в Макеевке. Последнее попадание уничтожило переправу полностью, пишут военкоры "Русской Весны".
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