РВ: бойцы ВС РФ подорвали мост в Макеевке, отрезав войска ВСУ от снабжения под Сватово — Кременной

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Макеевки на участке Сватово — Кременная продолжаются ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. В настоящее время наши штурмовые подразделения успешно продвигаются в этом направлении, захватывая стратегически важный населённый пункт и контролируя пути снабжения украинской обороны.

Российские войска вклинились в оборону противника на участке реки Жеребец. На данный момент бронетехника и артиллерия ВС РФ обстреливают боевиков в глубине застройки.

Появились кадры работы соединения Сухопутных войск ВС РФ 120-й гвардейской бригады. Военные из этого подразделения успешно атаковали мостовую переправу через Жеребец, которая использовалась для снабжения боевиков в Макеевке. Последнее попадание уничтожило переправу полностью, пишут военкоры "Русской Весны".