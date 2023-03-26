Британский журналист: "элитный спецназовец" из США Васкез тратил деньги на алкоголь и проституток

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всё чаще американцы в соцсетях притворяются наёмниками, воюющими за Украину, преследуя при этом меркантильную цель — собрать побольше денег. Об этом рассказал независимый британский журналист Майк Джонс в беседе с РЕН ТВ.

Он добавил, что таких псевдонаёмников существует целый список, а газета The New York Times перечислила множество лиц, которые утверждали, что находятся на передовой, участвуют в военных операциях и под предлогом траты денег, например, на приборы ночного видения, собирают средства у американской общественности.

Джонс также упомянул "элитного спецназовца" из США Джеймса Васкеза, который весной прошлого года приехал на Украину, но так и не был принят в ряды ВСУ. Этот мошенник начал тогда активно вести TikTok, уверяя, что воюет вместе с боевиками.

Кроме того, Васкез стал просить у подписчиков донаты якобы на новую технику. А позже выяснилось, что он тратил полученные деньги на алкоголь и проституток. Позже его примеру последовали и другие наёмники, заключил Джонс.

Ранее NYT сообщала, что в иностранном легионе ВСУ на самом деле служат 1,5 тысячи бойцов вместо заявленных 20 тысяч.