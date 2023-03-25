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NYT: в Интернациональный легион Украины входит полторы тысячи членов вместо заявленных двадцати

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Силовые структуры

Киев заявлял о 20 тысячах наёмников, но на данный момент в украинском Интернациональном легионе состоят всего около 1,5 тысячи бойцов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

NYT: в Интернациональный легион Украины входит полторы тысячи членов вместо заявленных двадцати

Издание отмечает, что первоначально украинские чиновники хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, однако зачислено на самом деле было намного меньше.

Автор статьи ссылается также на внутренние документы легиона, из которых следует, что он столкнулся со стагнацией в вербовке.

Добавим, ранее сегодня в Польше сообщили о гибели на Украине очередного польского наёмника.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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