NYT: в Интернациональный легион Украины входит полторы тысячи членов вместо заявленных двадцати

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев заявлял о 20 тысячах наёмников, но на данный момент в украинском Интернациональном легионе состоят всего около 1,5 тысячи бойцов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что первоначально украинские чиновники хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, однако зачислено на самом деле было намного меньше.

Автор статьи ссылается также на внутренние документы легиона, из которых следует, что он столкнулся со стагнацией в вербовке.

Добавим, ранее сегодня в Польше сообщили о гибели на Украине очередного польского наёмника.