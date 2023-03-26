Британские журналисты заявили, что во время боевых действий в районе Артёмовска (Бахмута) за сутки погибают от 100 до 200 украинских военных.
Данные опубликовало издание Sunday Times. Как отметили журналисты, из-за таких потерь киевские власти могут сдать Артёмовск. По словам аналитиков, ВСУ придётся либо сохранять контроль над населённым пунктом любой ценой, либо отступать в Славянск и Краматорск.
Ранее полковник Дуглас Макгрегор сказал, что президент Украины Владимир Зеленский загнал в ловушку в Артёмовске крупное соединение ВСУ.
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