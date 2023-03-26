Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал о работе иностранных наёмников. Они стараются участвовать в боевых действиях на второй и третьей линиях обороны, отметил политик.
"Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от Вооружённых сил Российской Федерации", — подчеркнул Гагин в беседе с ТАСС.
При этом новые участники боевых действий оказываются на передовой и погибают одними из первых, добавил собеседник агентства.
По данным врио главы ДНР, больше всего наёмников находится на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Ранее сообщалось, что армия РФ отбила атаку элитного спецназа ВСУ и наёмников под Донецком.
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