Советник Пушилина: иностранные наёмники стараются держаться подальше от передовой

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал о работе иностранных наёмников. Они стараются участвовать в боевых действиях на второй и третьей линиях обороны, отметил политик.

"Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от Вооружённых сил Российской Федерации", — подчеркнул Гагин в беседе с ТАСС.

При этом новые участники боевых действий оказываются на передовой и погибают одними из первых, добавил собеседник агентства.

По данным врио главы ДНР, больше всего наёмников находится на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Ранее сообщалось, что армия РФ отбила атаку элитного спецназа ВСУ и наёмников под Донецком.