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"Танковая карусель" российской армии на фронте сорвала наступление ВСУ

Силовые структуры

Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение боевикам ВСУ.

"Танковая карусель" российской армии на фронте сорвала наступление ВСУ

Об ударе по скоплению сил и техники националистов сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Так российские подразделения сорвали очередной замысел бандеровцев по наступлению на позиции армии России.

"Российские бойцы применяли метод "танковой карусели", что позволило вести стрельбу в повышенном темпе и уничтожить максимальное количество выявленных целей", — в частности, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что разведка "Волков" у Авдеевки уничтожает боевиков армии киевского режима.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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