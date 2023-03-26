"Танковая карусель" российской армии на фронте сорвала наступление ВСУ

Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение боевикам ВСУ.

Об ударе по скоплению сил и техники националистов сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Так российские подразделения сорвали очередной замысел бандеровцев по наступлению на позиции армии России.

"Российские бойцы применяли метод "танковой карусели", что позволило вести стрельбу в повышенном темпе и уничтожить максимальное количество выявленных целей", — в частности, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что разведка "Волков" у Авдеевки уничтожает боевиков армии киевского режима.