В рядах ВСУ формируется отдельный женский батальон

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских войсках ежемесячно растет число женщин-военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

Также женщинам в ВСУ присваивают военно-учетные специальности, которые раньше разрешались присваивать лишь мужчинам. Эту информацию также подтвердил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"Женщины в украинской армии, то они там присутствуют уже давно. А сейчас грань между мужчинами и женщинами в украинской армии стирается", — отметил Марочко.

По его мнению, в армии Украины будет сформировано отдельное женское подразделение.