В украинских войсках ежемесячно растет число женщин-военнослужащих.
Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.
Также женщинам в ВСУ присваивают военно-учетные специальности, которые раньше разрешались присваивать лишь мужчинам. Эту информацию также подтвердил подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"Женщины в украинской армии, то они там присутствуют уже давно. А сейчас грань между мужчинами и женщинами в украинской армии стирается", — отметил Марочко.
По его мнению, в армии Украины будет сформировано отдельное женское подразделение.
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