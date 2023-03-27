Подполковник Марочко: армия РФ уничтожила подкрепление ВСУ на Северском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России нанесла сокрушительный удар по колонне техники и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Киев предпринял попытку направить подкрепление в район населённого пункта Северск.

"Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что количество погибших солдат ВСУ в результате атаки РФ уточняется. Разведчики информируют о ликвидации украинской батальонно-тактической группы, с помощью которой киевский режим хотел усилить свои позиции и сдержать наступление российских войск, резюмировал подполковник.

Ранее Марочко сообщил, что украинские подразделения могут нанести удары по всей линии соприкосновения в Донбассе, ведь Киев хочет продемонстрировать "победы" западным покровителям.