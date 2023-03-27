Армия России нанесла сокрушительный удар по колонне техники и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Киев предпринял попытку направить подкрепление в район населённого пункта Северск.
"Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что количество погибших солдат ВСУ в результате атаки РФ уточняется. Разведчики информируют о ликвидации украинской батальонно-тактической группы, с помощью которой киевский режим хотел усилить свои позиции и сдержать наступление российских войск, резюмировал подполковник.
Ранее Марочко сообщил, что украинские подразделения могут нанести удары по всей линии соприкосновения в Донбассе, ведь Киев хочет продемонстрировать "победы" западным покровителям.
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