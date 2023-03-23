Марочко заявил, что ВСУ могут нанести удары по всей линии фронта Донбасса

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению бывшего подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, ожидается нанесение ударов ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Он считает, что так Киев желает продемонстрировать свои "победы" западным покровителям.

"Можно ожидать удары со стороны украинских боевиков абсолютно по всей линии фронта. Начиная от Херсонского, Запорожского направлений и заканчивая Купянским. Везде, по сути, есть возможность для украинских боевиков провести какую-то короткую атаку и вклиниться в наши наступающие порядки", — сообщил он в эфире телеканала "Москва-24".

Марочко отметил, что это необходимо ВСУ для дальнейшего получения финансирования и оружия от западных союзников.