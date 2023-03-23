По мнению бывшего подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, ожидается нанесение ударов ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Он считает, что так Киев желает продемонстрировать свои "победы" западным покровителям.
"Можно ожидать удары со стороны украинских боевиков абсолютно по всей линии фронта. Начиная от Херсонского, Запорожского направлений и заканчивая Купянским. Везде, по сути, есть возможность для украинских боевиков провести какую-то короткую атаку и вклиниться в наши наступающие порядки", — сообщил он в эфире телеканала "Москва-24".
Марочко отметил, что это необходимо ВСУ для дальнейшего получения финансирования и оружия от западных союзников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.