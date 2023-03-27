Российские Вооружённые силы наступают под Кременной.
За двое суток в лесах армия РФ продвинулась на 500 метров по всей линии фронта, сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".
В это же время десантники и морские пехотинцы российских войск взяли шесть опорных пунктов боевиков ВСУ, два из которых были весьма серьёзно укреплены.
Раненым националистам оказывается помощь, а убитых боевиков киевской власти хоронят русские солдаты. При этом нацисты ВСУ минируют тела погибших "побратимов", из-за этого трупы пока ещё остаются на поле сражения.
Основная работа ВС РФ на данный момент направлена на выравнивание линии фронта. Затем неприятеля начнут выдавливать к реке Северский Донец.
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