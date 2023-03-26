В боях за Артёмовск бойцы ВС РФ уничтожили боевика Станислава Каплуновского с позывным "Живой" и кличкой "СС".
Об этом сообщается в Telegram-канале военкоров "Русской весны".
Националист ранее принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии. По предварительным данным, нацист ликвидирован на юге города, где ВСУ организовали оборону.
Каплуновский во время первой Чеченской компании воевал на стороне террористических бандформирований, а в 2014-15 гг. принимал участие в конфликте на стороне ВСУ. После 24 февраля 2022 года в нацкорпусе занимал должность пулеметчика.
Также недавно у Кременной был уничтожен Сергей Каплуновский, отметило издание
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Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.