Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала сотрудников СМИ не задавать вопросы и не писать статьи о готовящемся контрнаступлении украинской армии.
Она потребовала хранить в тайне все стратегические планы Киева. По её словам, только украинский президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют право на публикацию информации о наступательной операции.
"Не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", — подчеркнула Маляр в своём Telegram-канале.
Кроме того, она обратилась к блогерам и посоветовала им во время эфиров не привлекать экспертов к дискуссиям по поводу контрнаступления ВСУ.
Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что киевский режим готов к потере контроля над Артёмовском ради весенней атаки на Крымский полуостров.
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