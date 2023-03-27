В Минобороны Украины призвали не спрашивать о планируемом наступлении ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр призвала сотрудников СМИ не задавать вопросы и не писать статьи о готовящемся контрнаступлении украинской армии.

Она потребовала хранить в тайне все стратегические планы Киева. По её словам, только украинский президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют право на публикацию информации о наступательной операции.

"Не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", — подчеркнула Маляр в своём Telegram-канале.

Кроме того, она обратилась к блогерам и посоветовала им во время эфиров не привлекать экспертов к дискуссиям по поводу контрнаступления ВСУ.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что киевский режим готов к потере контроля над Артёмовском ради весенней атаки на Крымский полуостров.