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Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину

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Силовые структуры

Немецкие журналисты сообщили, что 18 танков Leopard 2 Германии находятся на Украине.

Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину

Как отметили в Der Spiegel, ВСУ получили обещанную Берлином технику примерно спустя два месяца после соответствующего решения правительства ФРГ.

"Настало время", — подчеркнули в СМИ.

Вместе с этим в издании заявили, что Германия поставила Киеву около 40 боевых машин пехоты Marder.

Ранее испанские власти пообещали передать ВСУ шесть танков Leopard. Глава военного ведомства Маргарита Роблес на заводе GDELS-Santa Bárbara Sistemas проверила эксплуатацию техники.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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