Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие журналисты сообщили, что 18 танков Leopard 2 Германии находятся на Украине.

Как отметили в Der Spiegel, ВСУ получили обещанную Берлином технику примерно спустя два месяца после соответствующего решения правительства ФРГ.

"Настало время", — подчеркнули в СМИ.

Вместе с этим в издании заявили, что Германия поставила Киеву около 40 боевых машин пехоты Marder.

Ранее испанские власти пообещали передать ВСУ шесть танков Leopard. Глава военного ведомства Маргарита Роблес на заводе GDELS-Santa Bárbara Sistemas проверила эксплуатацию техники.