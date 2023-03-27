Немецкие журналисты сообщили, что 18 танков Leopard 2 Германии находятся на Украине.
Как отметили в Der Spiegel, ВСУ получили обещанную Берлином технику примерно спустя два месяца после соответствующего решения правительства ФРГ.
"Настало время", — подчеркнули в СМИ.
Вместе с этим в издании заявили, что Германия поставила Киеву около 40 боевых машин пехоты Marder.
Ранее испанские власти пообещали передать ВСУ шесть танков Leopard. Глава военного ведомства Маргарита Роблес на заводе GDELS-Santa Bárbara Sistemas проверила эксплуатацию техники.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.