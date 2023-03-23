Официальные представители Минобороны Испании заявили, что власти страны передадут ВСУ шесть обещанных танков Leopard 2A4 в конце следующей недели.
"После заключительных испытаний на полигоне", — отметили на официальной странице военного ведомства в Twitter*.
В министерстве добавили, что его руководитель Маргарита Роблес на заводе GDELS-Santa Bárbara Sistemas проконтролировала эксплуатацию поставляемой Украине техники. По словам главы МО, танки отремонтировали за рекордное время. Чиновница поблагодарила за это корпорацию.
Ранее в The Daily Mail заявили, что китайские власти планируют обсудить мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине с коллегами из Испании.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.