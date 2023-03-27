Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была захвачена в плен российскими военными около города Артёмовск (Бахмут) на территории Украины. Эту информацию передали силовым ведомствам Донецкой народной республики (ДНР).
Как сообщает ТАСС, шестеро военнослужащих 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попали в плен. Все украинские военные, которые сдались, добровольно отказались от оружия.
Представитель силовых структур региона ранее сообщил, что за последние две недели на территории ДНР около 70 солдат ВСУ попали в плен ВС РФ. Он также отметил, что большинство сдавшихся бойцов — военные с Авдеевского, Донецкого и Угледарского направлений.
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