РВ: группировка "Центр" ВС РФ взяла в плен боевиков ВС Украины на Сватовском направлении

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

На Сватовском направлении группировка "Центр" сумела захватить группу военнослужащих ВСУ из пограничного отряда. После успешных операций они были пленены и получили всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что боевики давно планировали сдаться военным из группировки "О" и сделали это, что было правильным выбором для сохранения жизней участников конфликта.

Также в ходе атаки группировка "Центр" захватила опорный пункт ВСУ. Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу российских бойцов.