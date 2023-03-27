Министр обороны Украины заявил, что британские танки Challenger уже поступили на вооружение

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос относительно наличия у ВСУ британских танков Challenger. По словам главы военного ведомства, они уже поступили на вооружение.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на чиновников Минобороны заявили, что на вооружение Украины поступили 18 танков Leopard 2, обещанных Германией Киеву. Кроме того, в ВСУ отправлены порядка 40 БМП Marder.

Ранее сообщалось, что если украинская армия потеряет танк Challenger 2, то ВС РФ получат доступ к "уникальным" новейшим технологиям.

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