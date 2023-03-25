В украинском Минобороны отреагировали на прозвучавшее в России предложение снять с постаментов танки Т-34 и создать "танковую коалицию". Министр обороны Украины Алексей Резников на это заметил, что западные танки, должны быть уже напуганы.
"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времён Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", — написал Резников в своей соцсети.
Ранее Герой России, ветеран разведки Рустем Клупов в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва заявил, что если понадобится, то в зону спецоперации могут быть отправлены и танки Т-34, установленные как памятники.
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