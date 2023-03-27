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Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном

1:01
Силовые структуры

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов утверждает, что украинские командиры, которые запустили Ту-141 беспилотник "Стриж" над Тульской областью, имели скрытые намерения. Об этом он подробнее рассказал в беседе с "МК".

Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном

Модификацию Ту-141 могли провести не только западные специалисты, но и украинские эксперты, обладающие соответствующими технологиями. Изменение характеристик беспилотника было довольно простым, и новую навигацию можно было легко установить. Генерал-майор допустил, что "Стриж" превратили в высокоэффективный ударный дрон, взрывная сила которого могла достигать 100 килограммов тротилового эквивалента.

Попов также указал на то, что на территории направления удара находятся крупные химические предприятия.

"Детонация на одном из них могла бы привести к крупномасштабной экологической катастрофе", — отметил лётчик.

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В Тульской области взорвался беспилотник с боеприпасами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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