Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов утверждает, что украинские командиры, которые запустили Ту-141 беспилотник "Стриж" над Тульской областью, имели скрытые намерения. Об этом он подробнее рассказал в беседе с "МК".

Модификацию Ту-141 могли провести не только западные специалисты, но и украинские эксперты, обладающие соответствующими технологиями. Изменение характеристик беспилотника было довольно простым, и новую навигацию можно было легко установить. Генерал-майор допустил, что "Стриж" превратили в высокоэффективный ударный дрон, взрывная сила которого могла достигать 100 килограммов тротилового эквивалента.

Попов также указал на то, что на территории направления удара находятся крупные химические предприятия.

"Детонация на одном из них могла бы привести к крупномасштабной экологической катастрофе", — отметил лётчик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.