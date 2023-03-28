РВ: украинские боевики начали минировать и взрывать здания в Артёмовске

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики начали минировать и взрывать здания в Артёмовске, пытаясь удержать город.

Как сообщает "Русская весна", ссылаясь на военкоров, недавно такой подрыв на Артёмовском направлении устроили военные из 93-й бригады армии Украины. Отмечается, что ловушки с уничтожением домов являются крайне опасными.

К аналогичным методам ведения боевых действий Киев обращается в районе Авдеевки, уточнили корреспонденты.

Они подчеркнули, что боевики ВСУ взрывают здания, когда видят приближающихся к ним российских солдат.

Ранее подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим бросает в артёмовскую "мясорубку" даже элитные подразделения. По его мнению, это свидетельствует о тяжёлой ситуации для ВСУ.

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