Подполковник Марочко: Киев бросает даже элитные части ВСУ в артёмовскую "мясорубку"

Переброска элитных частей ВСУ на Артёмовское направление свидетельствует о тяжёлой ситуации для киевского режима. Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе Артёмовска также замечены украинские военные, которые недавно завершили подготовку на западных базах. Он отметил, что Киев планирует использовать боевиков элитных частей и солдат, прибывших с полигонов НАТО, в качестве обычных пехотинцев.

"Это говорит о том, что ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже элитные подразделения бросают в эту мясорубку", — уточнил Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее подполковник заявил о критических потерях в рядах ВСУ на Артёмовском направлении. Он добавил, что только за прошлую неделю Киев потерял до 4500 человек личного состава погибшими и ранеными.