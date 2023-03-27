Переброска элитных частей ВСУ на Артёмовское направление свидетельствует о тяжёлой ситуации для киевского режима. Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Артёмовска также замечены украинские военные, которые недавно завершили подготовку на западных базах. Он отметил, что Киев планирует использовать боевиков элитных частей и солдат, прибывших с полигонов НАТО, в качестве обычных пехотинцев.
"Это говорит о том, что ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже элитные подразделения бросают в эту мясорубку", — уточнил Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее подполковник заявил о критических потерях в рядах ВСУ на Артёмовском направлении. Он добавил, что только за прошлую неделю Киев потерял до 4500 человек личного состава погибшими и ранеными.
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